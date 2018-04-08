Небензя: обвинения по инциденту в Солсбери подрывают роль России на международной арене

МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в якобы применении боевого отравляющего вещества на территории Великобритании ставят под удар роль России на международной арене. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире Первого канала.

"Это ставит под вопрос нашу легитимность вообще, я бы так сказал. Это удар не просто по нашей роли в области сирийского урегулирования, а по нашей роли на международной арене в принципе". - сказал он, отвечая на вопрос, не ставят ли обвинения в адрес РФ в применении отравляющего вещества в Солсбери вопрос о легитимности участия России как в сирийском химическом досье, так и в мирном процессе в Сирии.

Постпред РФ при ООН отметил, что в последние дни давление на Россию в связи с делом Скрипаля ослабло. "Аргументов все меньше, на свет вытаскиваются все новые, спешно сколоченные версии. Видно, что запал наших партнеров иссякает, потому что пока им больше предъявить нечего, потому что доказательств нет. Серьезные эксперты подвергают сомнению в принципе версию химического отравления", - отметил он, не исключив, что общественность "станет свидетелем появления некой новой информации".

"Когда-нибудь, когда, я надеюсь, правда всплывет наружу, тем, кто это инициировал, придется сильно пожалеть, что они вообще все это начали", - заключил дипломат.