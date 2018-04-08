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Слуцкий: первое заседание межпарламентской комиссии с Ираном может пройти в Волгограде

Политика
8 апреля, 19:21 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 8, апреля. /ТАСС

В понедельник спикеры Госдумы и Меджлиса, Вячеслав Володин и Али Лариджани планируют подписать регламент комиссии

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ТЕГЕРАН, 8 апреля. /ТАСС/. Первое заседание межпарламентской комиссии высокого уровня России и Ирана может пройти осенью в Волгограде. Об этом в воскресенье на совместном заседании комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского Меджлиса и комитета Госдумы по международным делам заявил председатель думского комитета Леонид Слуцкий.

"В понедельник спикеры Госдумы и Меджлиса, Вячеслав Володин и Али Лариджани, планируют подписать регламент комиссии высокого уровня, которая будет создана между парламентами России и Ирана. Это станет новым форматом парламентского содействия развитию экономики, инвестициям, развитию сотрудничества в сфере международной политики", - сказал Слуцкий, напомнив, что вечером в воскресенье парламентская делегация во главе с председателем Госдумы прибывает в Тегеран.

"Когда позволит график господина Лариджани, может быть в сентябре или октябре, мы предложим провести первое заседание в Волгограде - в одном из самых экономически интересных регионов России", - добавил глава комитета.

Одновременно Слуцкий заверил, что Россия "приветствует волю Меджлиса по становлению Ирана первым государством вне постсоветского пространства, которое может присоединиться к Евразийскому экономическому союзу". "В рамках сотрудничества с ЕАЭС уже сняты ряд препятствий, в частности по поставкам пшеницы. Думаю, что в ближайший год-два мы сумеем существенно увеличить размер взаимного товарооборота", - заключил Слуцкий.

Как заявил ранее посол Ирана в Москве Мехди Санаи, он надеется, что соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Ираном будет подписано в 2018 году.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович
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