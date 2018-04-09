Главы МИД РФ и Таджикистана обсудят двусторонние связи и внешнеполитическое взаимодействие

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Главы МИД России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджидин Аслов проведут в понедельник переговоры в Москве, во время которых обсудят развитие отношений между странами и взаимодействие по международной проблематике.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов международной обстановки, двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия". Особое внимание, отметила она, министры уделят реализации итогов российско-таджикистанского саммита в феврале 2017 года.

Ядерная энергетика и миграция

Президент России Владимир Путин посетил Душанбе и встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 27 февраля 2017 года. Российский лидер оценил уровень отношений с Таджикистаном как стратегическое партнерство. Основными итогами визита стало подписание соглашений о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и по вопросам трудовой миграции.

На переговорах год назад президенты обсуждали также развитие сотрудничества в области культуры, планы по поддержанию и развитию русского языка в Таджикистане, в том числе за счет инвестиций в строительство школ, взаимодействие по линии СНГ и ОДКБ. 4 апреля Таджикистан в числе других государств ОДКБ выступил в Организации по запрещению химического оружия с заявлением, содержавшим требование провести расследование дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с международными правовыми нормами.

Договоренности в сфере атомной энергетики открывают широкие перспективы по сотрудничеству в ядерной сфере, которые через год после подписания соглашения остаются нереализованными. В области трудовой миграции особенный интерес Душанбе вызывает возможность амнистии для совершивших административные правонарушения граждан республики. Во время визита Путина в Таджикистан окончательно этот вопрос решен не был.

Россия остается для Таджикистана ключевым стратегическим партнером. Ее доля во внешнеторговом обороте составляет 25%, в общем объеме иностранных инвестиций - около 20%. При этом потенциал для дальнейшего наращивания связей сохраняется, например в области сельского хозяйства.

Отношения Москвы и Душанбе не всегда безоблачны. В начале апреля Таджикистан объявил о приостановке полетов в республику ряда российских авиакомпаний, Россия заявила, что примет аналогичные меры и введет ограничения для авиаперевозчиков из Таджикистана. 4 апреля в Москве прошли переговоры между представителями авиационных властей двух стран, по итогам которых было объявлено, что стороны ограничения на полеты вводить не будут.

Афганская граница

Во внешнеполитической сфере основными вопросами в отношениях России и Таджикистана являются развитие взаимодействие в Центральной Азии и противостояние исходящим из Афганистана угрозам.

В Центрально-Азиатском регионе в последние годы набирают силу проекты экономической интеграции и развития инфраструктуры, за которыми следует укрепление политического взаимодействия государств региона. 15 марта в Астане состоялась встреча президентов Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана с участием председателя парламента Туркмении. Россия приветствует развитие регионального сотрудничества и выказывает готовность участвовать в реализуемых там проектах.

В блокировании угроз с афганской территории Москва и Душанбе сотрудничают практически с момента образования независимого Таджикистана. Соответствующие задачи выполняет 201-я российская военная база - крупнейшая за пределами России (сформирована в 2004 году из располагавшейся там же 201-й мотострелковой дивизии). В 2012 году Россия и Таджикистан подписали соглашение, продлевающее срок ее пребывания до 2042 года.

Встреча в Москве пройдет на фоне состоявшейся 27 марта в Ташкенте конференции по Афганистану, на которой обсуждался вопрос запуска диалога между Кабулом и талибами. Россия выступила в поддержку этой инициативы и не исключила предоставления площадки на своей территории для таких переговоров.