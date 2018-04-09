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Спикер облсовета народных депутатов Кузбасса сложил полномочия

Политика
9 апреля, 7:43 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, апреля. /ТАСС

Алексей Синицын планирует вернуться к адвокатской деятельности и преподаванию

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КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын в понедельник подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС сам Синицын.

Он сложил полномочия после того, как экс-губернатор Кузбасса, 73-летний Аман Тулеев, ушедший с поста главы Кузбасса 1 апреля, получил вакантный депутатский мандат. "Сегодняшний состав областного совета - это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса более 1,3 млн кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер. Для того, чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", - сказал Синицын.

Он напомнил, что Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в облсовет. "Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%", - уточнил Синицын.

По его словам, действующий созыв проработает до 9 сентября 2018 года (когда должны пройти выборы в облсовет, - прим. ТАСС), то есть еще пять месяцев. "Два из них совпадут с активной фазой избирательной кампании. Ее итоги подведут черту под всеми спорами и покажут правильность принятых решений", - добавил он.

У Синицына высшее юридическое образование, он адвокат и неоднократно представлял интересы Тулеева по искам о защите чести и деловой репутации, поданным к КПРФ и ЛДПР. Синицын уточнил ТАСС, что планирует вернуться к адвокатской деятельности и преподаванию. "Кроме того, у меня огромное количество личных планов, вынужденно отложенных из-за напряженного рабочего графика на посту председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", - добавил он.

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