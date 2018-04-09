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Володин и Лариджани возглавили парламентскую комиссию по сотрудничеству РФ и Ирана

Политика
9 апреля, 11:17 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 9, апреля. /ТАСС

Уточняется, что данный орган учрежден для создания "дополнительных возможностей для обмена опытом законодательной деятельности"

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ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Меджлиса Ирана Али Лариджани возглавили созданную в понедельник российско-иранскую парламентскую комиссию по сотрудничеству высокого уровня. Соответствующий документ был подписан в ходе официального визита Володина в Тегеран.

Данный орган учрежден, в частности, для создания "дополнительных возможностей для обмена опытом законодательной деятельности; координации межпарламентской деятельности в рамках международных организаций и конференций, в том числе по вопросам интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве, обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму и незаконному обороту наркотических веществ".

Планируется проведение "регулярных парламентских консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в таких областях, как энергетика, транспорт, промышленность, научно-образовательное взаимодействие, обмен передовыми технологиями, туризм".

Предполагается, что комиссия будет проводить свои заседания раз в год поочередно на территории России и Ирана.

"Подписав соглашение о создании совместной комиссии между нашими парламентами, мы переходим на новый уровень взаимоотношений - отношений, которые предполагают ответственность за реализацию конкретных решений, проектов", - сказал Володин журналистам после встречи с Лариджани. "Мы к этому шли на протяжении предыдущего времени, развивая наши отношения в рамках парламентского измерения", - напомнил он.

По словам спикера, отношения между двумя странами динамично развиваются, "во многом это стало возможным благодаря тем отношениям, которые сложились на высшем уровне между президентами" России и Ирана. "И задача парламентов - сделать все, чтобы законодательно обеспечить договоренности, которые принимаются на уровне глав государств", - убежден он.

"Создавая совместные структуры, мы считаем, что нам необходимо решить в первую очередь задачи, связанные с нахождением тех форматов, которые позволят нам лучше понимать друг друга и более эффективно работать в вопросах борьбы с терроризмом, противодействием наркотрафика, и, конечно, ключевая задача - развитие торгово-экономических отношений", - подчеркнул Володин.

"В этой связи мы придаем большое значение развитию межрегиональных связей, контактов, в связи с чем планируем проведение ближайшего заседания совместной комиссии с парламентом Ирана в одной из территорий РФ", - подтвердил он, не исключив, что это будет Волгоград.

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