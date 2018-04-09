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Косачев: сенаторы Франции обсудят осенью в РФ проблемы взаимоотношений России и Евросоюза

Политика
9 апреля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам, такие договоренности были достигнуты по итогам визита российских парламентариев в Париж на прошлой неделе

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сенаторы Франции намерены совершить предстоящей осенью сразу несколько визитов в РФ для обсуждения вопросов, касающихся взаимоотношений России и Европейского союза (ЕС). По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, такие договоренности были достигнуты по итогам визита российских парламентариев в Париж на прошлой неделе.

"Мы провели содержательную беседу с комитетом по европейским делам [Сената Франции] и договорились, что мы будем осенью еще раз с ними встречаться - в России. И будем работать по тому вопроснику, который нам предстоит создать: вопросы, которые у России имеются к Европейскому союзу, к политике Евросоюза на российском направлении, к программе восточного партнерства ЕС. Все то, что с нашей точки зрения вызывает проблемы", - сказал Косачев на заседании комитета в понедельник.

Кроме того, также осенью в России планируется провести совместное заседание международных комитетов Совета Федерации и Сената Франции. Как уточнил Косачев, оно может пройти в одном из регионов России.

Также глава международного комитета Совфеда сообщил, что достигнута еще одна договоренность - с главой французской группы дружбы с Совфедом РФ - об активизации двусторонних отношений. "Договорились о приезде наших французских коллег, которые представляют различные комитеты и входят в группу дружбы, опять же с визитом в РФ", - заключил Косачев.

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