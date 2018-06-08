Кандидат в мэры Собянин предложил возглавить свой штаб председателю ОП Москвы Ремчукову

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы и действующий градоначальник Сергей Собянин предложил возглавить свой избирательный штаб председателю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову.

"Руководителем моего избирательного штаба предложил стать Константину Вадимовичу Ремчукову. Это глубоко порядочный, опытный человек, который сделал много хорошего для москвичей на посту председателя Общественной палаты", - написал Собянин в пятницу на своем персональном сайте.

Ремчуков сообщил, что согласился принять данное предложение. "Я принял это предложение. Придется покинуть пост председателя Общественной палаты Москвы, чтобы сохранить ее нейтральность", - написал он в Twitter.

Сергей Собянин предложил мне возглавить его штаб. Я принял это предложение. Придётся покинуть пост Председателя Общественной палаты Москвы.Чтобы сохранить ее нейтральность.О начальнике моего избирательного штаба | Персональный сайт Сергея Собянина https://t.co/XEfCXBH6d4 через @ — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) 8 июня 2018 г.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Мосгоризбирком также утвердил Богачеву Елену в качестве уполномоченного по финансовым вопросам Собянина.

Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.