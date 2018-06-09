Путин проведет в Циндао переговоры с лидерами Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Монголии

ЦИНДАО /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 9-10 июня в китайском курортном городе Циндао.

В графике лидера РФ запланированы беседы с главами Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Монголии. Основной день саммита ШОС пройдет в воскресенье, 10 июня, тогда же у российского президента запланирована беседа с лидером Пакистана Мамнуном Хусейном.

"Саммиты ШОС, как и другие саммиты, предоставляют хорошую возможность для проведения двусторонних контактов, - сказал ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. - И на этот раз мы целый ряд двусторонок запланировали".

Помощник президента сообщил о том, что будет возобновлена практика проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии. Он напомнил, что старт такой форме работы был дан 11 сентября 2014 года в Душанбе, на полях заседания Совета глав государств ШОС, а в 2017 году такой встречи не проводилось. "Сейчас мы согласовываем, что она будет проведена. В основном там экономические темы будут обсуждаться", - сообщил Ушаков.

Представитель Кремля также рассказал, что первая трехсторонняя беседа состоялась по инициативе монгольской стороны и по ее итогам была достигнута договоренность о проведении подобных саммитов на регулярной основе. Ожидается, что в Циндао главы государств обменяются мнениями о дальнейшем наращивании трехстороннего взаимодействия в различных областях, ходе реализации дорожной карты развития сотрудничества и программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай.

Двусторонние встречи

Что касается двусторонней встречи с президентом Монголии, то, по словам Ушакова, Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга планируют не только обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, но и уделить внимание российско-монгольскому взаимодействию в многосторонних организациях, углублению кооперации с ЕАЭС и ШОС.

Говоря о встрече с президентом Пакистана, Ушаков отметил, что одно из важнейших направлений сотрудничества - противодействие террористической угрозе. В частности, Россия оказывает помощь государству в укреплении контртеррористического потенциала.

На встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном у Путина запланирован обмен мнениями по актуальным международным вопросам. Помощник президента отметил, что Россия и Таджикистан выступают с согласованных позиций в рамках интеграционных объединений и международных организаций, таких как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и ОБСЕ.

Что касается диалога с президентом Узбекистана, то Владимир Путин и Шевкат Мерзиеев на предстоящей встрече планируют уделить особое внимание вопросам борьбы с международным терроризмом.

С иранским лидером Хасаном Роухани, по информации Ушакова, планируется обсудить ряд вопросов региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ход подготовки к Пятому каспийскому саммиту.