Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана

Политика
11 июня, 9:38 дата обновления: 11 июня, 10:25 UTC+3

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что особую обеспокоенность вызывает создание террористами плацдарма в северных провинциях республики

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

АЛМА-АТА, 11 июня. /ТАСС/. Главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана, где создает плацдарм террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"Все министры говорили о необходимости эту ситуацию [в Афганистане] стабилизировать. Выражали озабоченность, что игиловцы проникают в страну, в том числе из Сирии и Ирака. Особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать плацдарм в северных провинциях Афганистана, то есть в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ. Это нас беспокоит ", - сказал Лавров.

По его словам, страны ОДКБ будут продолжать координацию действий, включая оказание содействия Таджикистану в укреплении границы. "Будут продолжаться все те мероприятия, которые предусмотрены по линии министерств обороны, по линии специальных служб, министерств внутренних дел, пограничных войск, в том числе операция по пресечению наркотрафика, которая называется "Канал". Соответствующие договоренности остаются в силе, сегодня все это четко подтвердили", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что миссия НАТО в Афганистане "не всегда транспарентно действует". "Было несколько случаев, когда губернаторы провинций делали заявления о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в район дислоцирования террористов. Учитывая, что натовские силы и США контролируют все воздушное пространство над Афганистаном, они как минимум не могли об этом не знать", - обратил внимание министр.

Привлечение "Талибана" к диалогу с Кабулом 

Глава МИД также отметил, что Россия продолжит работу по привлечению радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) к прямым переговорам с Кабулом, пока такого диалога нет. 

По словам Лаврова, "одновременно с нормализацией военной обстановки в Афганистане" главы дипведомств поддержали призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к прямому диалогу с талибами.

"Россия давно выступает за такой диалог, талибы - часть афганского общества. Конечно, при том понимании, что они отложат в сторону военные методы отстаивания своих интересов, они должны быть непосредственным участником политического процесса, - подчеркнул глава МИД РФ. - Пока со стороны талибов подтверждения готовности к такому диалогу нет, но мы будем продолжать работать. В том числе с опорой на сегодняшние договоренности министров иностранных дел ОДКБ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гани, Ашраф Лавров, Сергей Викторович
Страны
Ирак Сирия Россия Афганистан Таджикистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
2
Мария Шарапова осталась без реванша
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости