Российские военные обнаружили тайник с оружием в провинции Хомс в Сирии

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в населенном пункте Умм- Шаршух провинции Хомс. Об этом во вторник сообщил начальник Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

"Благодаря оперативной информации, полученной сирийскими органами безопасности, удалось обнаружить тайник с боеприпасами в восточной части населенного пункта Умм-Шаршух. Изъято и передано сирийским правительственным войскам противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины, 52 ручных противотанковых гранатомета и более 8,5 тыс. боеприпасов различного типа", - сказал он.

В течение суток российские наблюдатели фиксировали нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Латакия и Дераа.

Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, обследовали 20 зданий в городе Дума в Восточной Гуте и обезвредили три мины, четыре снаряда и 17 самодельных взрывных устройств (СВУ). В восточной части населенного пункта Кафер-Лаха провинции Хомс обнаружено 35 мин и 21 СВУ.

Представители Центра приняли участие в заседании Национального антиреррористического комитета Сирии, где обсудили взаимодействие с силовыми структурами страны.

Гуманитарные акции Центра по примирению

Специалисты Центра провели благотворительные акции в районе мечети Асада и школы Альфун аль-Ашра города Алеппо. "С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба", - рассказал Цыганков. Гуманитарную помощь также получили семьи погибших военнослужащих сирийской армии в офицерском городке населенного пункта Хусайния на южной окраине города Хомс, куда были доставлены одежда, предметы первой необходимости и продовольственные наборы.

Российские военные проверили ход восстановления инфраструктуры населенного пункта Арбил. "В городе возобновлена торговля, открыто два аптечных пункта, восстановлено две хлебопекарни, отремонтированы четыре школы, налажена медицинская помощь населению, функционирует поликлиника. Органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды", - сообщил генерал Цыганков.

Российские военные врачи за сутки оказали помощь 98 жителям Сирии, в том числе 76 детям. В свои дома вернулись 184 человека в провинции Хомс и 103 человека в Восточной Гуте.