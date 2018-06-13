Врио главы Якутии освободил от должностей трех вице-премьеров правительства республики

ТАСС, 13 июня. Врио главы Якутии Айсен Николаев в среду освободил от должностей трех вице-премьеров правительства республики. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте властей региона.

"Освободить Осипова Михаила Анатольевича от должности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия). Алексеева Петра Николаевича от исполнения обязанностей первого заместителя председателя правительства республики. Дьячковского Алексея Прокопьевича от должности заместителя председателя правительства республики", - говорится в документах.

28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев. Выборы главы республики пройдут 9 сентября, в единый день голосования.