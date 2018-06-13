Орловский облизбирком принял документы Андрея Клычкова на участие в выборах губернатора

ОРЕЛ, 13 июня. /ТАСС/. Врио главы Орловской области Андрей Клычков подал документы в региональную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора. Об этом ТАСС в среду сообщила секретарь комиссии орловского избиркома Светлана Гонтарь.

"Андрей Клычков подал документы в избирательную комиссию Орловской области", - сказала Гонтарь.

Клычкова выдвинула партия КПРФ, позднее его поддержало реготделение "Единой России".

Андрей Клычков был назначен врио губернатора Орловской области 5 октября 2017 года, после того как президент России Владимир Путин принял отставку экс-главы региона Вадима Потомского. Ранее Андрей Клычков руководил фракцией КПРФ в Мосгордуме и был секретарем Московского городского комитета КПРФ.