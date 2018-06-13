Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орловский облизбирком принял документы Андрея Клычкова на участие в выборах губернатора

Политика
13 июня, 13:52 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 13, июня. /ТАСС

Клычкова выдвинула партия КПРФ, позднее его поддержало реготделение "Единой России"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕЛ, 13 июня. /ТАСС/. Врио главы Орловской области Андрей Клычков подал документы в региональную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора. Об этом ТАСС в среду сообщила секретарь комиссии орловского избиркома Светлана Гонтарь.

"Андрей Клычков подал документы в избирательную комиссию Орловской области", - сказала Гонтарь.

Клычкова выдвинула партия КПРФ, позднее его поддержало реготделение "Единой России".

Андрей Клычков был назначен врио губернатора Орловской области 5 октября 2017 года, после того как президент России Владимир Путин принял отставку экс-главы региона Вадима Потомского. Ранее Андрей Клычков руководил фракцией КПРФ в Мосгордуме и был секретарем Московского городского комитета КПРФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Темы
Орловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
3
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
6
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости