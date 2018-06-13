Врио главы Якутии назначил исполняющих обязанности вице- премьеров республики

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Врио главы Якутии Айсен Николаев в среду назначил исполняющих обязанности вице-премьеров правительства республики, сообщается на официальном сайте властей региона.

Ранее в среду Николаев освободил от должностей вице-премьеров республики Михаила Осипова, Петра Алексеева и Алексея Дьячковского.

"13 июня врио главы Якутии Айсен Николаев встретился с заместителем генерального директора АК "Якутскэнерго" Алексеем Стручковым и сообщил о своем решении назначить его исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии. Алексей Стручков будет курировать финансово-экономический блок", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По данным, опубликованным на официальном сайте властей республики, Николаев также назначил и. о. вице-премьера регионального правительства Ольгу Балабкину. До перехода на эту должность она являлась вице-спикером якутского парламента.

В своем микроблоге в Twitter Николаев также сообщил о назначении министра экономики республики Дениса Белозерова и. о. вице-премьера регионального правительства. Региональное Минэкономики вместо Белозерова возглавила Майя Данилова, бывшая заместителем руководителя этого министерства.

28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев. Выборы главы республики пройдут 9 сентября, в единый день голосования.