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Посол РФ: Россия и Камбоджа продолжат наращивать двусторонние связи по всем направлениям

Политика
13 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Дипломат Дмитрий Цветков подчеркнул, что дружба между двумя государствами прошла проверку временем

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ТАСС, 13 июня. Россия и Камбоджа имеют благоприятные возможности для дальнейшего активного наращивания двусторонних связей по всем направлениям сотрудничества. Такое мнение высказал посол РФ в Камбодже Дмитрий Цветков в статье, опубликованной по случаю Дня России ведущей камбоджийской газетой Khmer Times.

"Дружба между Россией и Камбоджей прошла проверку временем, и сегодня насчитывающая более шести десятилетий история наших двусторонних отношений является предметом гордости обеих стран", - подчеркнул дипломат. Он напомнил, что расцвет взаимодействия двух стран пришелся на 1980-е годы, когда Советский Союз оказывал помощь дружественному народу Камбоджи, пережившему тяжелые годы полпотовского режима. В этот период советские специалисты вместе с камбоджийскими коллегами восстанавливали то, что было разрушено или пришло в упадок. Особое внимание уделялось реставрации госпиталей и училищ, автомобильных дорог, мостов, портов.

Пришлось заново налаживать электроснабжение городов и провинций Камбоджи, строить телефонные станции, ирригационные сооружения, одновременно при помощи СССР развернулась масштабная работа по подготовке национальных кадров. "В общей сложности более 8 тыс. камбоджийцев, в том числе и три министра действующего правительства, а также большое количество заместителей министров, окончили различные учебные заведения в Советском Союзе", - отметил посол.

На современном этапе отношения России и Камбоджи отличает интенсификация политического диалога, активизация взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества и расширение обменов между народами двух стран. "Россия и Камбоджа сейчас активно предпринимают шаги, которые позволят реализовать имеющийся значительный потенциал по ключевым направлениям сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, энергетика, туризм и ряд других", - рассказал посол. Дополнительный импульс развитию российско-камбоджийских связей в сферах торговли, экономики и инвестиций придаст, по его словам, поступательно расширяющееся партнерство между Камбоджей и Евразийским экономическим союзом.

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