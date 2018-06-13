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Путин освободил Кожина от должности помощника президента

Политика
13 июня, 17:28 UTC+3 МОСКВА 13, июня. /ТАСС

От должности также освобожден Евгений Школов

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении на посты помощников главы государства. Документы опубликованы на официальном сайте Кремля.

Глава государства освободил от занимаемых должностей своих помощников Евгения Школова и Владимира Кожина (курировал военно-техническое сотрудничество).

В соответствии с указами, свои посты сохранили помощники президента Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Игорь Левитин, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко, а также помощник президента - начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева. На место ушедшего на должность вице-премьера Константина Чуйченко назначен бывший замдиректора ФСБ России Дмитрий Шальков.

О судьбе двух других помощников главы государства Николая Цуканова и Игоря Щеголева в Кремле пока не сообщили.

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Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Щеголев, Игорь Олегович Белоусов, Андрей Рэмович Кожин, Владимир Игоревич Брычёва, Лариса Игоревна Левитин, Игорь Евгеньевич Сурков, Владислав Юрьевич Школов, Евгений Михайлович Цуканов, Николай Николаевич Путин, Владимир Владимирович Фурсенко, Андрей Александрович Чуйченко, Константин Анатольевич
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