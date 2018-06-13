Путин освободил Кожина от должности помощника президента

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении на посты помощников главы государства. Документы опубликованы на официальном сайте Кремля.

Глава государства освободил от занимаемых должностей своих помощников Евгения Школова и Владимира Кожина (курировал военно-техническое сотрудничество).

В соответствии с указами, свои посты сохранили помощники президента Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Игорь Левитин, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко, а также помощник президента - начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева. На место ушедшего на должность вице-премьера Константина Чуйченко назначен бывший замдиректора ФСБ России Дмитрий Шальков.

О судьбе двух других помощников главы государства Николая Цуканова и Игоря Щеголева в Кремле пока не сообщили.