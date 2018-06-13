Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека примут участие в повторных праймериз "Единой России" в Псковской области

Политика
13 июня, 17:58 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 13, июня. /ТАСС

Процедуру повторно пройдут директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова и главный энергетик ОАО "ПЗ АТС - Т" Артем Васильев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Участие в повторных праймериз "Единой России" в Псковском районе примут всего два кандидата. Трое из семи претендентов отказались участвовать в процедуре, еще две кандидатуры партийцы не внесли в список для голосования, так как их действия признаны дискредитирующими партию, сообщает в среду пресс-служба регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" проведет 17 июня дополнительное, второе по счету, предварительное голосование по выборам главы Псковского района Псковской области. Результаты предыдущих праймериз, прошедших в муниципалитете 3 июня, были аннулированы, поскольку проверка показала, что несколько участников голосования занимались скупкой голосов выборщиков. В организационный комитет по проведению предварительного голосования "Единой России" в Псковском районе поступили многочисленные жалобы на подкуп выборщиков, подтвержденные соответствующими фото- и видеоматериалами. В связи с этим региональный политсовет партии принял решение отменить протоколы счетных комиссий и аннулировал результаты предварительного голосования.

"Процедуру повторно пройдут два участника предварительного голосования - директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова и главный энергетик ОАО "ПЗ АТС - Т" Артем Васильев. В списки для голосования не внесены начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов и директор ООО МСК "Масштаб" Денис Василевский, действия которых признаны дискредитирующими партию и наносящими значительный ущерб ее политическим интересам. Кроме того, в оргкомитет поступили три заявления об отказе в участии повторно в предстоящем предварительном голосовании", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, участники предварительного голосования в Псковском районе предлагали выборщикам от 300 до 800 рублей за один голос. Ранее секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Котов назвал этот инцидент беспрецедентным случаем и грубым нарушением правил праймериз. Кроме того, руководство регионального отделения партии заявляло о том, что за подкуп выборщиков участники праймериз в Псковском районе могут быть исключены из "Единой России".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Псковская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
4
Путин освободил Клименко от должности советника президента
5
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
6
СМИ: Украина блокирует на границе цистерны из России с сжиженными углеводородными газами
7
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости