Два человека примут участие в повторных праймериз "Единой России" в Псковской области

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Участие в повторных праймериз "Единой России" в Псковском районе примут всего два кандидата. Трое из семи претендентов отказались участвовать в процедуре, еще две кандидатуры партийцы не внесли в список для голосования, так как их действия признаны дискредитирующими партию, сообщает в среду пресс-служба регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" проведет 17 июня дополнительное, второе по счету, предварительное голосование по выборам главы Псковского района Псковской области. Результаты предыдущих праймериз, прошедших в муниципалитете 3 июня, были аннулированы, поскольку проверка показала, что несколько участников голосования занимались скупкой голосов выборщиков. В организационный комитет по проведению предварительного голосования "Единой России" в Псковском районе поступили многочисленные жалобы на подкуп выборщиков, подтвержденные соответствующими фото- и видеоматериалами. В связи с этим региональный политсовет партии принял решение отменить протоколы счетных комиссий и аннулировал результаты предварительного голосования.

"Процедуру повторно пройдут два участника предварительного голосования - директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова и главный энергетик ОАО "ПЗ АТС - Т" Артем Васильев. В списки для голосования не внесены начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов и директор ООО МСК "Масштаб" Денис Василевский, действия которых признаны дискредитирующими партию и наносящими значительный ущерб ее политическим интересам. Кроме того, в оргкомитет поступили три заявления об отказе в участии повторно в предстоящем предварительном голосовании", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, участники предварительного голосования в Псковском районе предлагали выборщикам от 300 до 800 рублей за один голос. Ранее секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Котов назвал этот инцидент беспрецедентным случаем и грубым нарушением правил праймериз. Кроме того, руководство регионального отделения партии заявляло о том, что за подкуп выборщиков участники праймериз в Псковском районе могут быть исключены из "Единой России".