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Путин и Пашинян на встрече в Кремле подчеркнули особые отношения России и Армении

Политика
13 июня, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Премьер Армении также заявил, что рассчитывает на углубление и расширение двустороннего взаимодействия

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили особый характер отношений Москвы и Еревана.

"Имея в виду стратегический характер наших отношений, большой объем различных направлений сотрудничества, наши встречи всегда востребованы", - обратился глава российского государства к Пашиняну на переговорах в Кремле.

Российский лидер считает, что приезд армянского премьера на чемпионат мира по футболу в Москву дает возможность обсудить актуальные вопросы российско-армянских отношений. "Россия уверенно удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, партнер номер один в экономической сфере, в прошлом году товарооборот у нас вырос больше, чем на 30%", - сказал он, уточнив, что и в начале нынешнего года наблюдается увеличение товарооборота. По мнению Путина, во многом это происходит "за счет увеличения поставок продукции сельхозназначения в Россию из Армении", также "позитивный эффект дает и присоединение Армении к ЕврАзЭС". Глава российского государства надеется, что Москва и Ереван "будут и дальше двигаться в этом направлении". Он признался, что очень рад нынешней встрече.

Премьер-министр Армении поздравил Путина с отмечавшимся 12 июня Днем России и проведением чемпионата мира по футболу. "Это большое мероприятие мирового масштаба, внимание всего мира приковано к Москве", - сказал он, поблагодарив российского лидера за возможность встречи.

Пашинян подчеркнул, что "между Арменией и Россией особый характер отношений". Он рассчитывает на углубление и расширение взаимодействия. По его словам, сделанные ранее заявления о расширении взаимодействия сейчас уже реализуются. "Уверен, что эти отношения продолжат быть особыми и надеюсь, что эти отношения станут более особенными", - заявил премьер-министр. Он добавил, что народ Армении рассчитывает на более эффективное развитие взаимодействия с Россией "на базе уважения, дружбы народов, на базе уважения интересов наших стран, суверенитета наших стран".

Пашинян надеется, что в будущем встречи с российским руководством будут частыми и регулярными, поскольку "повестка дня очень большая, и есть много вопросов для обсуждения в политическом, экономическом и региональном смыслах".

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Персоны
Пашинян, Никол Воваевич Путин, Владимир Владимирович
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