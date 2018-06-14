ЦИК назначил довыборы в Госдуму по семи одномандатным округам на 9 сентября

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центризбирком России назначил дополнительные выборы в Госдуму по семи вакантным одномандатным округам на единый день голосования 9 сентября. Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в четверг.

Голосование пройдет в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.

Округ №180 освободился в Тверской области, депутат от которой Владимир Васильев (экс-глава фракции "Единой России" в Госдуме) был назначен врио главы Дагестана, в двух округах Саратовской области (№163 и №165) появились вакансии из-за ухода из Госдумы единоросса Михаила Исаева и кончины его коллеги по фракции Олега Грищенко. В Нижегородской области одномандатный округ №129 освободился, когда единоросс Владимир Панов сменил депутатское кресло на пост мэра Нижнего Новгорода. В Калининградской области (округ №98) сложилась аналогичная ситуация: депутат от "Единой России" Алексей Силанов стал мэром Калининграда.

Накануне сложили полномочия еще два депутата- одномандатника: член фракции ЛДПР Иван Абрамов и единоросс Надежда Колесникова. Абрамов был избран по одномандатному округу №71 в Амурской области, Колесникова - по округу №158 в Самарской области. Как пояснил ранее ТАСС вице-спикер нижней палаты от либерал-демократов Игорь Лебедев, решение Абрамова о сдаче мандата связано с возможным переходом в Совет Федерации: его кандидатуру намерены выдвинуть в верхнюю палату парламента от кандидата в губернаторы Приамурья. Колесникова оставила депутатское кресло в связи с переходом на другую работу, пояснили во фракции "Единая Россия".