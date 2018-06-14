Рябков: РФ ответит на санкции США против российских физлиц

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия ответит на санкции США против российских физических лиц, причем может меры и не анонсировать. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается ответных мер на подведение наших физических и юридических лиц под санкции США, то они, конечно, будут, - подчеркнул он. - Не хочу заранее вдаваться в подробности того, какими эти меры могут быть. У нас был целый ряд случаев в прошлом, когда ответные меры предпринимались, но не анонсировались. Это тоже хороший способ иной раз поставить американских коллег перед фактом, когда им придет в голову приехать с той или иной миссией или в частном порядке в Россию".