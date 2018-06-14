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Рябков: РФ ответит на санкции США против российских физлиц

Политика
14 июня, 12:25 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел России добавил, что не хочет "заранее вдаваться в подробности"

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия ответит на санкции США против российских физических лиц, причем может меры и не анонсировать. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается ответных мер на подведение наших физических и юридических лиц под санкции США, то они, конечно, будут, - подчеркнул он. - Не хочу заранее вдаваться в подробности того, какими эти меры могут быть. У нас был целый ряд случаев в прошлом, когда ответные меры предпринимались, но не анонсировались. Это тоже хороший способ иной раз поставить американских коллег перед фактом, когда им придет в голову приехать с той или иной миссией или в частном порядке в Россию".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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