В Москве создана рабочая группа по образованию загородных избирательных участков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рабочая группа при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами столицы создана в Москве, ее руководителем стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Соответствующее решение принято на заседании столичного избиркома в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается утвердить состав рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию загородных избирательных участков", - сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он уточнил, что в рабочую группу вошли 16 человек. Руководителем назначен спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, секретарем - член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Также в рабочую группу вошли: член ОП РФ Максим Григорьев; председатель Совета МОО "Московский союз садоводов" Андрей Туманов; директор Московского бюро по правам человека Александр Брод; сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Также в рабочую группу вошли: член ОП РФ Максим Григорьев; председатель Совета МОО "Московский союз садоводов" Андрей Туманов; директор Московского бюро по правам человека Александр Брод; сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц; члена экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России Станислав Рачинский; уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева; член ОП Москвы Александр Козлов; член ОП Москвы Вадим Ковалев; депутат Московской городской Думы Александр Семенников; депутат ГД ФС РФ Михаил Дегтярев; член бюро РОДП "ЯБЛОКО" Валерий Горячев; депутат ГД ФС РФ Сергей Шаргунов; первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин; директор ГБУ г. Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" Елена Громова.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

О загородных избирательных участках

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес на рассмотрение Московской городской думы законопроект, предусматривающий возможность создания избирательных участков за пределами столицы. Он объяснил инициативу тем, что выборы главы столицы пройдут в "дачное время". 17 мая депутаты Мосгордумы приняли соответствующий закон.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова уточнила, что власти Москвы планируют организовать загородные избирательные участки в крупных садовых некоммерческих товариществах и на транспортно-пересадочных узлах. В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснил ТАСС, что власти путем электронного голосования до конца лета определят точное количество загородных избирательных участков.

Член Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что благодаря загородным участкам возможность принять участие в выборах мэра столицы может появиться примерно у 300-330 тыс. москвичей, "однако это потребует дополнительных ресурсов".