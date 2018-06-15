Более 20 тыс. марок изготовят для "мобильных избирателей" к выборам главы Подмосковья

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия приняла решение изготовить 23 тыс. марок для защиты от подделок заявлений избирателей для голосования по месту пребыванию на выборах губернатора Подмосковья, передает корр. ТАСС.

Марки - это специальные знаки, которые будут защищать заявления избирателей, захотевших в последний момент голосовать на выборах губернатора Подмосковья не по месту регистрации, а по месту пребывания (институт "мобильный избиратель"). Режим спецзаявлений с такими марками дает возможность "переприкрепиться" к другому участковому избиркому в течение трех дней до выборов, пояснила журналистам председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"23 тыс. мы будем изготавливать. Изготавливаем эти специальные знаки в срок до 1 августа, потому что раньше они нам не нужны будут", - сообщила заместитель председателя комиссии Наталья Земскова на заседании Мособлизбиркома.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, в четверг он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула председателя совета Московского областного отделения Игоря Чистюхина, он пока не сдавал документы в комиссию. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.