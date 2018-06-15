Мосгоризбирком создал группу по контролю за использованием ГАС "Выборы" на выборах мэра

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком утвердил состав рабочей группы по контролю за использованием государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" на выборах мэра Москвы 9 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании столичного избиркома в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

"Проектом предлагается утвердить состав группы контроля за использованием системы ГАС "Выборы". В состав будут включены члены Мосгоризбиркома, у которых в соответствии с определением обязанностей есть позиция, связанная с работой ГАС "Выборы", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он добавил, что с 15 июня региональный фрагмент системы переводится в режим подготовки и проведения выборов мэра Москвы.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку выдвижения кандидата подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.