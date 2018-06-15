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Захарова считает, что британские спецслужбы могут быть причастны к провокации в Солсбери

Политика
15 июня, 13:45 дата обновления: 15 июня, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Представитель МИД РФ уверена, что у властей Великобритании "нечистоплотные антироссийские цели"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании могут быть причастны к организации дела Скрипаля. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное дело Скрипалей в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях, - сказала она. - Также вероятна причастность британского официоза, включая британские спецслужбы, к провокации в Солсбери".

"Это та история, которая, помимо решения внутренних задач, нужна была для того, чтобы показать, видимо, правительству госпожи [Терезы] Мэй, что Великобритания находится на первой линии внешнеполитической активности", - отметила дипломат. "Если не получается урегулировать кризисы, тогда нужно их создать", - добавила Захарова.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Главный врач окружной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс 18 мая сообщила, что Сергей Скрипаль был вылечен и выписан, о выписке его дочери Юлии стало известно 10 апреля.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
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