Захарова считает, что британские спецслужбы могут быть причастны к провокации в Солсбери

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании могут быть причастны к организации дела Скрипаля. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное дело Скрипалей в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях, - сказала она. - Также вероятна причастность британского официоза, включая британские спецслужбы, к провокации в Солсбери".

"Это та история, которая, помимо решения внутренних задач, нужна была для того, чтобы показать, видимо, правительству госпожи [Терезы] Мэй, что Великобритания находится на первой линии внешнеполитической активности", - отметила дипломат. "Если не получается урегулировать кризисы, тогда нужно их создать", - добавила Захарова.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Главный врач окружной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс 18 мая сообщила, что Сергей Скрипаль был вылечен и выписан, о выписке его дочери Юлии стало известно 10 апреля.