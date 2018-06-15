Захарова: разрешение Норвегии на размещение военных США на границе с РФ подрывает доверие

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Разрешение правительства Норвегии на удвоение контингента американских морских пехотинцев в стране и размещение их вблизи с границей с РФ подрывают взаимное доверие. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на опубликованные 13 июня пресс-релизы министерства обороны Норвегии, в которых выражается согласие Осло на удвоение дислоцированного на норвежской территории контингента американской морской пехоты с 330 до 700 человек, продление их ротационного присутствия на пять лет, расширение географии размещения на север, ближе к границе нашей страны, создание за счет средств США инфраструктуры для базирования боевых самолетов в рамках реализации так называемой европейской инициативы сдерживания России, - сказала она. - Считаем, что такие решения фактически ставят крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время. Очевидно, что действия нынешнего норвежского руководства подрывают доверие и предсказуемость в двусторонних отношениях, противоречат дававшимся ранее заверениям об отказе от политики, имеющей агрессивные цели".

Захарова напомнила, что Норвегия на самом высоком уровне неоднократно заявляла о том, что Россия не представляет угрозы для безопасности страны. "Учитывая, что на территории Норвегии находится американская морская пехота, может быть, на Норвегию напали США? - предположила она. - Призываем норвежскую сторону прислушаться к российским оценкам происходящего, чтобы не разрушать атмосферу добрососедства, которая сложилась за много лет".

13 июня правительство Норвегии объявило о намерении как минимум на пять лет продлить программу военного сотрудничества с США, в соответствии с которой на западе королевства в январе 2017 года были размещены 330 американских морских пехотинцев. Предполагается, что по итогам идущих сейчас переговоров с Пентагоном еще более 300 военнослужащих Корпуса морской пехоты США разместят на севере Норвегии в заполярном гарнизоне Сетермуэн. Кроме того, норвежское министерство обороны официально объявило о планах Вашингтона создать на авиабазе Рюгге под Осло инфраструктуру для четырех истребителей ВВС США.