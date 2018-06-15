МИД РФ направит официальный запрос изданию Deutsche Welle в связи с материалами о России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ направит в пятницу официальный запрос немецкому изданию Deutsche Welle в связи с платным продвижением оскорбительных материалов о России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, на днях в социальных сетях были опубликованы скриншоты из аккаунта Deutsche Welle в Twitter, где ссылки на материалы о России помечены как реклама. "То есть за деньги продвигается оценочное мнение, абсолютно, извините меня, бредовое и оскорбительное в отношении России, - обратила внимание она. - И речь идет о СМИ ФРГ, которое поддерживается государством <...> Но ведь именно Россия обвиняется в том, что ее СМИ за деньги продвигают некую политическую рекламу, а на основе этого устраивается огромное политическое шоу".

"Мы обратились к компании Deutsche Welle с просьбой подтвердить или опровергнуть, что вот такие оскорбительные материалы продвигаются ими за деньги, - информировала Захарова. - Они не ответили нам, взяли временную паузу. Сегодня направим им и официальный запрос".

"Кстати, от компании Twitter тоже было бы неплохо получить какие-нибудь объяснения", - добавила дипломат.