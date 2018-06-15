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Захарова: знакомство Пашиняна и Алиева - это еще не переговоры по Карабаху

Политика
15 июня, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу президент РФ Владимир Путин познакомил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не путать контакты лидеров России, Азербайджана и Армении на открытии чемпионата мира по футболу с возобновлением работы по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не надо путать форматы, - сказала она, отвечая на вопрос о том, повлияет ли встреча лидеров Армении и Азербайджана на возобновление переговоров по Нагорному Карабаху. - Есть общение между главами государств, которое предполагает и многостороннее, и двустороннее общение, а есть проблема, у которой есть свой формат решения".

"Конечно, создание благоприятной атмосферы не только способствует, на наш взгляд, продвижению переговорного процесса, но и является важнейшим залогом для решения той проблемы, о которой вы сказали. Но это разные форматы", - добавила она.

В четверг во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу президент РФ Владимир Путин познакомил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вскоре Пашинян во время онлайн-трансляции в Facebook сообщил, что на встрече "никакого существенного разговора не было".

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Персоны
Пашинян, Никол Воваевич Алиев, Ильхам Гейдар оглы Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
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