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Захарова: польские власти не хотят слышать призывов России положить конец вандализму

Политика
15 июня, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

РФ по-прежнему настаивает на соблюдении международных обязательств и "норм цивилизованного поведения и элементарном уважении памяти советских воинов-освободителей", отметила дипломат

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Польши остаются глухими к призывам России положить конец вандализму в отношении памятников советским воинам-освободителям. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что "в населенном пункте Сарнице (Великопольское воеводство) вандалы осквернили памятник советским разведчикам, которые в 1944 году отдали свои жизни в борьбе за освобождение Польши от гитлеровской оккупации". "Из монумента выломали барельеф, нанесли оскорбительные надписи, - отметила она. - Это рецидив: в ноябре прошлого года этот мемориальный объект уже подвергался варварской атаке, и теперь, почувствовав абсолютную безнаказанность в условиях разгула в Польше государственной русофобии, хулиганы взялись за старое. Эпизод демонстрирует, что польские власти просто остаются глухими к призывам положить конец этому вандализму, который, к сожалению, шагает по стране, и это все, конечно, наносит очень сильный удар по фундаменту отношений с Россией".

"Наши требования не изменились, - подчеркнула Захарова. - Мы настаиваем на соблюдении официальной Варшавой международных обязательств и норм цивилизованного поведения и элементарном уважении памяти советских воинов-освободителей". "Монумент в Сарнице должен быть восстановлен", - резюмировала дипломат.

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Темы
Ситуация с советскими памятниками в Польше
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Захарова, Мария Владимировна
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