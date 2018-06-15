Критерии для создания загородных участков к выборам мэра разработали в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Критерии для создания загородных избирательных участков к выборам мэра Москвы утвердила в пятницу соответствующая рабочая группа при Мосгоризбиркоме.

"Утверждены критерии по созданию загородных участков: количество обращений избирателей, наличие помещения для расположения участка, наличие интернета для осуществления видеонаблюдения, шаговая доступность, результаты обхода сотрудников МФЦ", - сказал руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по созданию загородных участков Алексей Шапошников.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес на рассмотрение Московской городской думы законопроект, предусматривающий возможность создания избирательных участков за пределами столицы. Он объяснил инициативу тем, что выборы главы столицы пройдут в "дачное время". 17 мая депутаты Мосгордумы приняли соответствующий закон.