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Предложения по загородным участкам для выборов мэра Москвы будут собирать на трех сайтах

Политика
15 июня, 14:56 UTC+3

Кроме того, при Мосгоризбиркоме планируется открыть горячую линию для столичных избирателей

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Разделы по сбору предложений жителей Москвы по местам размещения загородных избирательных участков по выборам мэра планируют организовать на трех сайтах: на портале мэра и правительства Москвы, Мосгоризбиркома и на сайте Союза садоводов. Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы при Мосгоризбиркоме по созданию загородных участков в пятницу, передает корр. ТАСС.

"Принято решение обратиться в правительство Москвы с предложением открыть на портале mos.ru раздел для сбора предложений москвичей по местам размещения избирательных участков за пределами территории города Москвы. Также мы обратимся к Союзу садоводов с возможностью воспользоваться их сайтом. Кроме того, для этих целей Мосгоризбирком также готов предоставить свой сайт", - сказал руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по созданию загородных избирательных участков Алексей Шапошников.

Он добавил, что также при Мосгоризбиркоме планируется открыть горячую линию для московских избирателей.

Кроме того, рабочая группа обратится к ГБУ "Многофункциональные центры государственных услуг" с просьбой продолжить работу по проведению опросов среди москвичей.

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Персоны
Шапошников, Алексей Валерьевич
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