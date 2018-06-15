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Главы МИД РФ и Швеции обсудили взаимодействие двух стран в Совбезе ООН

Политика
15 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Швеции Сергей Лавров и Маргот Валльстрём обсудили по телефону сотрудничество двух стран в Совете Безопасности ООН.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-шведских отношений и международной повестки дня, включая взаимодействие Москвы и Стокгольма в Совете Безопасности [ООН]", - отметили в МИД.

Главы дипведомств также обсудили ход подготовки к министерской сессии Совета государств Балтийского моря (СГБМ) 18 июня в Стокгольме, которая станет заключительным мероприятием шведского председательства в этой организации. "С российской стороны была дана принципиальная оценка востребованности СГБМ как ключевого формата для формирования на Балтике пространства стабильности, безопасности и устойчивого развития", - подчеркнули на Смоленской площади.

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