Главы МИД РФ и Швеции обсудили взаимодействие двух стран в Совбезе ООН

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Швеции Сергей Лавров и Маргот Валльстрём обсудили по телефону сотрудничество двух стран в Совете Безопасности ООН.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-шведских отношений и международной повестки дня, включая взаимодействие Москвы и Стокгольма в Совете Безопасности [ООН]", - отметили в МИД.

Главы дипведомств также обсудили ход подготовки к министерской сессии Совета государств Балтийского моря (СГБМ) 18 июня в Стокгольме, которая станет заключительным мероприятием шведского председательства в этой организации. "С российской стороны была дана принципиальная оценка востребованности СГБМ как ключевого формата для формирования на Балтике пространства стабильности, безопасности и устойчивого развития", - подчеркнули на Смоленской площади.