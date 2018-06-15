Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве заработал избирательный штаб Сергея Собянина

Политика
15 июня, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Более 50% заявок для работы в штабе поступило от волонтеров в возрасте 25-35 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. заявок поступило с 9 июня для работы в избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, из них 54% - волонтеры в возрасте 25-35 лет. Об этом сообщила в пятницу ТАСС сотрудник пресс-службы штаба.

"Сегодня штаб официально заработал. В период с 9 июня по сегодняшний день в штаб поступило около 3,5 тыс. заявок от желающих стать волонтером избирательного штаба. Из них 57% - женщины, 43% - мужчины. При этом более 56% - люди в возрасте 25-35 лет. Также 50% из всех подавших [заявки] - безработные", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что колл-центр штаба обзванивает каждого отправившего заявку и приглашает на собеседование, где уточняется, каким видом деятельности в штабе волонтеры хотят заниматься. "К примеру, организационной работой, участием в публичных акциях и пикетах, подготовкой новостей, сбором подписей", - уточнила она.

Штаб будет набирать волонтеров до конца избирательной кампании.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Мосгоризбирком также утвердил Богачеву Елену в качестве уполномоченного по финансовым вопросам Собянина. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец. Он предложил возглавить свой избирательный штаб председателю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости