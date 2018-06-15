Бюро "Яблока" поручило выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы общему собранию отделения

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бюро партии "Яблоко" в пятницу приняло решение поручить выдвижение кандидата в мэры Москвы общему собранию регионального отделения, передает корреспондент ТАСС из зала заседания. При этом бюро зарегистрировало 193 новых члена партии в составе московского отделения, против чего ранее возражал его председатель Сергей Митрохин. Дата собрания пока не объявлена, однако, по словам замглавы партии Николая Рыбакова, оно может состояться 20 июня.

На заседании бюро зарегистрировало 193 новых члена партии в состав московского отделения, против чего возражал его председатель Сергей Митрохин. Дата собрания регионального отделения пока не объявлена, однако, по словам замглавы партии Николая Рыбакова, оно может состояться 20 июня. Собранию предстоит выбрать одну из двух согласованных бюро кандидатур: Митрохина или главу муниципального округа "Гагаринский" Елену Русакову.

Митрохин в ходе заседания бюро выразил уверенность в том, что собрание его кандидатуру на выборах мэра Москвы не поддержит. "Это общее собрание я проиграю, проиграет партия, которая на глазах москвичей опозорится", - заявил он. Митрохин пояснил, что в отличие от зарегистрированных в пятницу новых членов партии его сторонники в местном отделении не обладают таким уровнем мобилизации в дачный сезон и на собрание могут не прийти. Кворум для принятия решения на общем собрании составит 384 человека.

9 июня конференция московского отделения не смогла выдвинуть кандидата в мэры Москвы. Предложенная исполкомом бюро партии кандидатура Русаковой не набрала необходимого числа голосов делегатов конференции. Большинством голосов они не только включили в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Митрохина, но и проголосовали за него, несмотря на то, что исполком бюро отказался согласовать его кандидатуру, обвинив в нанесении политического ущерба партии. В итоге за Русакову проголосовало 22 делегата, за Митрохина - 30; в соответствии с уставом партии, конференция может выдвинуть на выборы главы региона лишь одобренного бюро или исполкомом бюро кандидата.

Тогда исполком бюро предложил в качестве компромисса согласовать выдвижение Митрохина, но при этом конференция должна была зарегистрировать, то есть наделить правом голоса, 259 новых членов партии, а сам вопрос о выдвижении кандидата в мэры Москвы делегировать общему собранию регионального отделения.

Митрохин назвал компромисс неприемлемым, заявив, что новые члены партии идут в нее с враждебными намерениями, и обратился в бюро партии с просьбой согласовать его кандидатуру для выдвижения в мэры конференцией московского отделения.

Митрохин проиграл праймериз

4 июня завершились праймериз партии "Яблоко" по определению кандидата в мэры Москвы. Победителем стал глава муниципального округа "Тверской" Яков Якубович, который сразу же в ходе брифинга заявил об отказе от выдвижения в мэры Москвы в пользу Митрохина. После этого заявления партийное руководство приняло решение о выдвижении кандидата в мэры Москвы без учета итогов праймериз, которые проводились впервые, а в ходе обычной процедуры. Она предусматривает выдвижение рекомендованного бюро или исполкомом бюро партии кандидата конференцией регионального отделения.