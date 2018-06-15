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Сурков примет участие во встрече помощников лидеров "нормандской четверки"

Политика
15 июня, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Встреча состоится в Париже

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Встреча "нормандского формата" в Париже в понедельник пройдет на уровне помощников лидеров "четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция). Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Помощники лидеров "нормандского формата" встречаются в Париже в понедельник", - сказал он, добавив, что Россию будет представлять Владислав Сурков.

Ранее Владислав Сурков был переназначен помощником президентом России. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он продолжит курировать в Кремле урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" 11 июня сообщил, что контакты по урегулированию в Донбассе продолжатся по линии помощников президентов.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Сурков, Владислав Юрьевич Лавров, Сергей Викторович Карасин, Григорий Борисович
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