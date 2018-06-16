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КПРФ выдвинула журналиста Шевченко кандидатом на выборы главы Владимирской области

Политика
16 июня, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Кандидатуру выбрали на конференции с 34 членами партии

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ТАСС, 16 июня. Участники конференции отделения КПРФ Владимирской области выдвинули кандидатом на выборах в губернаторы региона журналиста Максима Шевченко. Об этом сообщил ТАСС второй секретарь Владимирского областного комитета партии Юрий Черкасов.

"Конференция регионального отделения КПРФ сегодня выдвинула известного журналиста Максима Леонидовича Шевченко кандидатом в губернаторы Владимирской области", - сказал Черкасов.

Он уточнил, что конференция регионального отделения КПРФ завершилась в 13:50 мск во Владимире. По его словам, в конференции приняли участие 34 члена партии, всего в регионе насчитывается 1,3 тыс. членов КПРФ.

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