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КПРФ выдвинула предпринимателя кандидатом в губернаторы Хабаровского края

Политика
18 июня, 6:51 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 18, июня. /ТАСС

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября

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ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Хабаровское краевое отделение КПРФ по итогам партийной конференции выдвинуло предпринимателя Анастасию Саламаху кандидатом на пост губернатора Хабаровского края. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в отделении партии.

"Анастасия Саламаха выдвинута в качестве нашего кандидата на пост главы Хабаровского края. Решение было принято на краевой партийной конференции", - сказали в КПРФ.

Саламаху там охарактеризовали как активную, способную молодую женщину. Ей 37 лет, у нее трое детей, она является предпринимателем, директором рекламного агентства, четыре года состоит в партии КПРФ. Предвыборную программу представят в конце месяца.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября. Кандидатура губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта была выдвинута для участия в праймериз "Единой России".

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