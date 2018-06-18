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Путин предложил назначить Меня аудитором Счетной палаты

Политика
18 июня, 14:20 дата обновления: 18 июня, 14:38 UTC+3

Соответствующее представление о назначении поступило в Совфед

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Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и Михаил Мень

Президент России Владимир Путин и Михаил Мень

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил, что в верхнюю палату поступило представление о назначении бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты.

"Поступило представление от президента по поводу вакантной должности аудитора Счетной палаты. Он представляет кандидатуру Меня Михаила Александровича на должность аудитора Счетной палаты", - сказал Рябухин на заседании комитета в понедельник.

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Вакансия образовалась в связи с уходом Александра Филипенко. Комитетом предложение о назначении Меня было поддержано. Одновременно палате рекомендовано одобрить постановление о досрочном освобождении Филипенко от должности аудитора СП. Рябухин сообщл, что оба вопроса рассмотрят на заседании 20 июня.

В свою очередь Мень поблагодарил за оказанное доверие и сказал, что готов взаимодействовать с верхней палатой парламента.

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Персоны
Мень, Михаил Александрович Рябухин, Сергей Николаевич
Страны
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