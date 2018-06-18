Медведев предупредил о персональной ответственности за выполнение приоритетных проектов

ГОРКИ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведеве предупредил членов правительства о персональной ответственности за выполнение приоритетных проектов.

"Теперь кураторами национальных проектов будут заместители председателя правительства каждый по своим вопросам, непосредственно руководителями проектов выступают министры, и они будут нести персональную ответственность за их реализацию", - заявил глава кабинета министров на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он подчеркнул, что "в каждом министерстве необходимо определить заместителя министра, который отвечает за проектную работу". "Исхожу из того, что коллеги все это уже сделали, хотел бы, чтобы мне обобщенный список был представлен, кто в каждом конкретном министерстве отвечает за работу по национальным проектам", - поручил председатель правительства.

По его словам, "в субъектах Федерации ответственность за национальные проекты ложится на руководителей регионов, в каждом субъекте планируется сформировать проектный офис, который займется организацией проектной деятельности".

"Мы вырабатываем показатели национальных проектов, определяем результаты, к которым должны прийти, контрольные точки по их достижению. Все это нужно сделать так, чтобы это было понятно людям - будь то строительство жилья, или обустройство городской среды, или поддержка малого бизнеса, или здравоохранение", - подчеркнул Медведев. Он указал, что "национальные проекты должны финансироваться приоритетно, то есть в первую очередь, чтобы обеспечить всю проектную деятельность, нужно синхронизировать ее с бюджетным циклом".

Медведев отметил, что сегодняшнее заседание - первое после формирования нового состава правительства. "Естественно, мы, по всей вероятности, и состав президиума [Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам] должны будем обновить", - считает председатель правительства. На нынешнем совещании он предложил обсудить, как "организовать работу по национальным проектам, которые предстоит разработать в рамках майского указа президента". "Они охватывают все самые важные направления развития нашей страны и в экономике, и в социальной сфере", - уточнил глава кабмина.

Он напомнил, что работа по выполнению приоритетных проектов велась прежним составом правительства, "мы не только запустили приоритетные проекты и программы, активно работаем по их исполнению". "Однако новые задачи требуют обновления подходов к проектной деятельности, переформатирования ряда позиций, новых механизмов работы", - считает Медведев.