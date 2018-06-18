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Путин планирует 20 июня встретиться в Москве с президентом Сенегала

Политика
18 июня, 15:35 дата обновления: 18 июня, 15:38 UTC+3

Маки Саль также посетит 19 июня матч сборной Сенегала, которая в рамках ЧМ-2018 сыграет в Москве против команды Польши

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует провести переговоры с президентом Сенегала Маки Салем, который прибыл с визитом в Россию. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства, встреча лидеров намечена на 20 июня.

"Да, такая встреча есть в графике президента РФ", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.

Ранее в понедельник в посольстве Сенегала в Москве сообщили ТАСС, что Саль прибыл с визитом в Россию и будет находится здесь до 21 июня. В диппредставительстве информировали, что президент Сенегала посетит 19 июня в Москве футбольный матч национальной сборной, которая сыграет с Польшей в рамках чемпионата мира по футболу.

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Персоны
Саль, Маки Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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