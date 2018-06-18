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Лавров и Помпео обсудили график политических контактов на ближайшее время

Политика
18 июня, 17:25 дата обновления: 18 июня, 17:53 UTC+3

Во время телефонного разговора стороны также затронули проблемы сирийского урегулирования

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео рассмотрели график двусторонних политических контактов на ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Лавров и Помпео обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", - отметили в дипведомстве.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с корреспондентом ТАСС не исключил возможность проведения встречи Лаврова и Помпео на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Сингапуре 2-4 августа.

Лавров и Помпео также обсудили обстановку в Сирии и на Корейском полуострове. 

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова",- указали в дипведомстве.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Сирия Россия Сингапур
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