Лавров и Помпео обсудили график политических контактов на ближайшее время

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео рассмотрели график двусторонних политических контактов на ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Лавров и Помпео обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", - отметили в дипведомстве.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с корреспондентом ТАСС не исключил возможность проведения встречи Лаврова и Помпео на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Сингапуре 2-4 августа.

Лавров и Помпео также обсудили обстановку в Сирии и на Корейском полуострове.

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова",- указали в дипведомстве.