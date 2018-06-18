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Путин сменил послов России в Португалии, Перу и на Кубе

Политика
18 июня, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Чрезвычайным полномочным послом России в Португалии был назначен Михаил Камынин, который ранее занимал аналогичную должность на Кубе

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Камынина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Португалии, освободив его от аналогичной должности на Кубе и Багамских островах по совместительству. Соответствующие документы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Камынина Михаила Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Португальской Республике", - говорится в документе. Другим указом президент освободил Камынина от обязанностей "чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба и Содружестве Багамских Островов по совместительству".

Кроме того, президент назначил послом России на Кубе Андрея Гуськова, освободив его от обязанностей посла РФ в Перу.

При этом чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Перу назначен Игорь Романченко.

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