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Путин и Лукашенко на заседании в Минске обсудят приоритеты развития Союзного государства

Политика
19 июня, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В Кремле также сообщили, что в ходе переговоров лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник посетит Белоруссию с официальным визитом для участия в заседании Высшего Государственного совета (ВГС) Союзного государства. Предыдущее заседание этого органа состоялось в июне 2017 года в Москве.

Как сообщил посол России в Минске Александр Суриков, на заседание ВГС в Минск, кроме Владимира Путина, прибудут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Роуминг, продовольствие и военная доктрина

По данным пресс-службы Кремля, повесткой дня заседания ВГС предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

В свою очередь, по данным белорусской стороны, в повестку дня заседания ВГС также включены обсуждение выполнения решений ВГС и присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства.

Кроме того, как сообщал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ВГС обсудит отмену роуминга между странами. По его словам, не обойдут стороной участники заседания и тему сотрудничества в сферах машиностроения, АПК, поставок продовольствия. Госсекретарь отметил, что сторонам необходимо отработать инструментарий, который позволил бы избегать конфликтов наподобие "молочного". В частности, считает Рапота, сторонам необходимо провести работу по совершенствованию взаимодействия информационных систем, а также провести сертификацию лабораторий, которые могли бы разрешать спорные моменты.

В повестку дня включен вопрос о новой военной доктрине Союзного государства. Рапота напомнил, что нынешняя редакция военной доктрины Союзного государства была принята 26 декабря 2001 года и требует существенных корректировок в связи с принятием новых версий в каждой из стран.

Ранее Лукашенко также сообщал, что во время заседания ВГС будет обсуждаться и вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе. Президент Белоруссии заявлял, что страна может закрыть границу с РФ в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы.

Переговоры президентов

Также в Минске состоятся переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, "в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам", добавили в Кремле.

В частности, как сообщала пресс-служба лидера Белоруссии, президенты обсудят "взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках".

Высший Госсовет Союзного государства

Госсовет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов России и Белоруссии. Среди его основных задач - решение важнейших вопросов развития Союзного государства, образование его органов, назначение выборов в палату представителей союзного парламента, утверждение бюджета, утверждение международных договоров Союзного государства, ратифицированных парламентом.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Лукашенко, Александр Григорьевич Суриков, Александр Александрович
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