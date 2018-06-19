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Лаврентьев заявил, что проведение нового конгресса по Сирии в Сочи пока не планируется

Политика
19 июня, 18:59 UTC+3 ЖЕНЕВА 19, июня. /ТАСС

Спецпредставитель президента РФ также сообщил, что встреча в астанинском формате пройдет в Сочи в конце июля - начале августа

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ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Проведение в Сочи второго Конгресса сирийского национального диалога в ближайшее время не планируется. Об этом заявил во вторник в Женеве спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для российских журналистов о том, планируется ли проведение в Сочи нового Конгресса сирийского национального диалога, он сказал: "Это вопрос будущего. Сейчас об этом рано говорить. Проведение [конгресса] в ближайшее время не планируется".

Лаврентьев вместе с тем напомнил, что конгресс в Сочи, состоявшийся в январе нынешнего года, "принял историческое решение, послужил отправной точкой для работы по конституционному комитету на женевской площадке". "Мероприятие подобного же масштаба может быть проведено в другом месте - возможно, в том же Дамаске, - предположил он. - Если же будет обращение провести такое мероприятие в Сочи, то мы можем предоставить и свою площадку еще раз, может быть, в другом формате - более широком".

30 января в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога. Его участники договорились сформировать конституционную комиссию (список кандидатов утвержден в составе 150 человек: 100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения по конституции Сирии.

Спецпредставитель президента РФ также сообщил, что страны - гаранты перемирия в Сирии (Иран, Россия и Турция) проведут следующую встречу в конце июля - начале августа в Сочи.

"Мы обговорили с нашими иранскими и турецкими коллегами приблизительную дату - это самый конец июля - начало августа", - отметил он, уточнив, что встреча может пройти в период с 30 июля по 3 августа.

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