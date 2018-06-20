Замполпреда президента на Дальнем Востоке возглавит правительство Якутии

ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов возглавит правительство Якутии. Об этом в среду сообщил врио главы республики Айсен Николаев на заседании Совета по местному самоуправлению при главе региона.

"И. о. председателя правительства Якутии на днях будет назначен Владимир Солодов, заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), - сказал Николаев.

По его словам, нынешний глава кабмина Якутии Евгений Чекин переходит на другую работу.

Владимир Солодов родился и вырос в Москве, окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, а также учился в Институте политических наук Парижа. После окончания учебы работал в Агентстве стратегических инициатив, где занимался проектом «Молодые профессионалы», а также участвовал в запуске чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В 2015 году назначен заместителем полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке. Курирует вопросы социальной и экономической политики, является инвестиционным уполномоченным в ДФО.

Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая стал врио главы Якутии после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Егора Борисова.