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Замполпреда президента на Дальнем Востоке возглавит правительство Якутии

Политика
20 июня, 10:31 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 20, июня. /ТАСС

Как сообщил врио главы республики Айсен Николаев, нынешний глава кабмина региона Евгений Чекин переходит на другую работу

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Заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов

Заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов возглавит правительство Якутии. Об этом в среду сообщил врио главы республики Айсен Николаев на заседании Совета по местному самоуправлению при главе региона.

"И. о. председателя правительства Якутии на днях будет назначен Владимир Солодов, заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), - сказал Николаев.

По его словам, нынешний глава кабмина Якутии Евгений Чекин переходит на другую работу.

Владимир Солодов родился и вырос в Москве, окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, а также учился в Институте политических наук Парижа. После окончания учебы работал в Агентстве стратегических инициатив, где занимался проектом «Молодые профессионалы», а также участвовал в запуске чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В 2015 году назначен заместителем полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке. Курирует вопросы социальной и экономической политики, является инвестиционным уполномоченным в ДФО. 

Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая стал врио главы Якутии после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Егора Борисова.

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