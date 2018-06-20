ЦИК возьмет под контроль ситуацию с местными выборами в Ленинградской области

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Центризбирком России проконтролирует ход муниципальных выборов в Кировском районе Ленинградской области, которые пройдут 24 июня. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

"На сегодняшний день озабоченность ЦИК России вызывает ситуация с текущими выборами - с проведением досрочных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования "Шлиссельбургское городское поселение" Кировского района Ленинградской области, которые пройдут в ближайшее воскресенье", - сказала она на заседании комиссии.

Памфилова уточнила, что внимание ЦИК привлекла сложившаяся в муниципалитете ситуация с досрочным голосованием. "Ситуацию мы стабилизировали, но пока есть тревога", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что губернатор Ленинградской области дал указания своим подчиненным не допустить нарушений на этих муниципальных выборах и взять ситуацию под контроль.

"Мы туда направим своих людей, мы тоже будем отслеживать ситуацию. И никакой второй Барвихи не будет", - заключила Памфилова.

Выборы в Совет депутатов подмосковной Барвихи в 2016 году были отменены по решению ЦИК из-за многочисленных нарушений. После этого председатель избиркома Московской области Ирек Вильданов ушел в отставку.