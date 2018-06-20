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Лавров 23 июня обсудит с главой МИД Бельгии проблематику отношений РФ и НАТО

Политика
20 июня, 12:55 дата обновления: 20 июня, 13:02 UTC+3

Стороны также обсудят ситуацию в Сирии и на Украине

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САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 23 июня в Москве переговоры с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, обсудит двусторонние отношения и проблематику отношений РФ и НАТО. Об этом сообщила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 июня в Москве по инициативе бельгийской стороны состоится встреча Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Бельгии Рейндерсом, который будет находиться в Москве с частым визитом в связи с участием национальной сборной Бельгии по футболу в чемпионате мира, - информировала дипломат. - Главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрят состояние и перспективы двусторонних отношений с учетом договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита в Россию премьер-министра Бельгии 29-31 января 2018 года".

"Стороны обсудят также отдельные, наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, на Украине и проблематику отношений России и НАТО", - добавила Захарова.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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