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Захарова заявила, что альтернативы мирному урегулированию в Йемене нет

Политика
20 июня, 14:42 UTC+3 САМАРА САМАРА 20, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ также отметила необходимость оказать поддержку деятельности спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартину Гриффитсу

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САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Россия исходит из того, что конфликт в Йемене может быть решен только за столом переговоров. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Альтернативы началу мирного урегулирования в Йемене, когда стороны сядут за стол переговоров, нет и быть не может, - сказала она. - В Москве также отмечают усилия спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса, который, несмотря на все риски, посетил 16-19 июня Сану и провел там консультации с оппонентами законного правительства Йемена по вопросам мирного урегулирования".

"Отмечаем необходимость оказания широкой поддержки такой деятельности специального посланника, залогом ее успеха является скорейшее прекращение вооруженного противостояния и отказ от ставки на силу в качестве аргумента в споре о последующем политическом обустройстве Йемена", - добавила дипломат.

"Вновь призываем стороны конфликта взять паузу, чтобы осознать этот очевидный постулат для того, чтобы не лишать многострадальный йеменский народ шанса на восстановление мира и согласия, разумеется, при содействии международного сообщества", - указала Захарова. По ее словам, военно-политическая ситуация в Йемене развивается по негативному сценарию, отмечается интенсификация ракетно-бомбовых ударов ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией по йеменской столице и пригородам и, как следствие, рост числа погибших и пострадавших из числа мирных жителей.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежными формированиями "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Йемен Россия Саудовская Аравия
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