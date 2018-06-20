МИД: РФ оставляет открытым "стоп-лист" для граждан Латвии, занимающих русофобские позиции

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва оставляет открытым список граждан Латвии, которым запрещен въезд в Россию из-за их русофобских позиций. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"В ответ на недружественные действия правительства Латвии, запретившего въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам из т. н. списка Магнитского, в МИД России была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве", - говорится в документе. В ведомстве сообщили, что латвийскому дипломату вручили список "занимающих открыто русофобские позиции, выступающих за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства" граждан Латвии, которым закрыт въезд в РФ.

"Предупредили, что российский "стоп-лист" остается открытым и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты", - добавили в МИД.

МИД Латвии 22 февраля запретил въезд в страну 49 россиянам на основании решения, принятого Сеймом (парламент Латвии). Аналогичные законы были приняты в Литве в ноябре 2017 года и в Эстонии в марте 2018 года.

В апреле 2018 года МИД РФ запретил въезд ряду литовских политиков, депутатов и политологов и 20 гражданам Эстонии. 18 июня Латвия получила от России список жителей республики, которым запрещен въезд на территорию РФ. В латвийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не станут его обнародовать и лично известят включенных в него лиц.