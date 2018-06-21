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Врио губернатора Амурской области назначил четырех советников главы региона

Политика
21 июня, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Советники будут консультировать главу региона на общественных началах по вопросам строительства, дорожного хозяйства, сельского хозяйства и реализации проектов масштабных строек

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ТАСС, 21 июня. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов назначил четырех новых советников, которые на общественных началах будут консультировать его по различным вопросам, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"На общественных началах консультировать руководителя региона будут: по вопросам строительства - генеральный директор АО "Амурстрой" Александр Синьков, по вопросам дорожного хозяйства - генеральный директор ЗАО "Асфальт" Александр Дрынчин, по вопросам сельского хозяйства - Александр Нестеренко - в разные годы он работал министром сельского хозяйства области и зампредом правительства по вопросам сельского хозяйств, по вопросам реализации проектов масштабных строек - Павел Матюхин, который в свое время руководил МУП "Городское управление строительства", - говорится в сообщении.

Василия Орлова назначили на должность врио губернатора Амурской области указом президента РФ 30 мая. Ему 43 года, на протяжении нескольких лет он занимал пост министра экономического развития области, работал в структурах компании "Сибур", участвовал в проекте "Лидеры России". Его предшественник Александр Козлов в мае занял пост министра по развитию Дальнего Востока.

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Персоны
Орлов, Василий Александрович Козлов, Александр Александрович
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