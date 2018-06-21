Врио губернатора Амурской области назначил четырех советников главы региона

ТАСС, 21 июня. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов назначил четырех новых советников, которые на общественных началах будут консультировать его по различным вопросам, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"На общественных началах консультировать руководителя региона будут: по вопросам строительства - генеральный директор АО "Амурстрой" Александр Синьков, по вопросам дорожного хозяйства - генеральный директор ЗАО "Асфальт" Александр Дрынчин, по вопросам сельского хозяйства - Александр Нестеренко - в разные годы он работал министром сельского хозяйства области и зампредом правительства по вопросам сельского хозяйств, по вопросам реализации проектов масштабных строек - Павел Матюхин, который в свое время руководил МУП "Городское управление строительства", - говорится в сообщении.

Василия Орлова назначили на должность врио губернатора Амурской области указом президента РФ 30 мая. Ему 43 года, на протяжении нескольких лет он занимал пост министра экономического развития области, работал в структурах компании "Сибур", участвовал в проекте "Лидеры России". Его предшественник Александр Козлов в мае занял пост министра по развитию Дальнего Востока.