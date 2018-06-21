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Свиридов, Красовский и Кумин получили наибольшее количество подписей столичных депутатов

Политика
21 июня, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В среду кандидаты на пост мэра Москвы представили свои программы перед муниципальными депутатами

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кандидаты в мэры Москвы Илья Свиридов от "Справедливой России", самовыдвиженец Антон Красовский и Вадим Кумин от КПРФ получили наибольшее количество подписей муниципальных депутатов в свою поддержку по итогам встречи, организованной Советом муниципальных образований столицы в среду, сообщается на сайте совета.

Совет муниципальных образований Москвы 20 июня провел встречу муниципальных депутатов с кандидатами на пост мэра, которые представили свои программы для того, чтобы убедить депутатов поставить за них подписи для прохождения муниципального фильтра. На встрече присутствовали порядка 240 муниципальных депутатов, всего в Москве более 1,5 тыс. муниципальных депутатов. Из 19 кандидатов, подавших документы на выдвижение, на встречу с депутатами пришли девять человек, а также еще не подавший документы в столичный избирком депутат Госдумы Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР.

"По итогам выступлений, наибольшую поддержку муниципальных депутатов получили Илья Свиридов, Антон Красовский и Вадим Кумин. Представитель регионального отделения "Справедливой России" Свиридов получил 16 подписей, самовыдвиженец Красовский - 13, выдвинутый столичным отделением КПРФ Кумин - 11", - говорится на сайте.

Кто борется за пост мэра

Ранее 19 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Действующий мэр Сергей Собянин участвует в выборах как самовыдвиженец. От КПРФ баллотируется экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от "Справедливой России" - муниципальный депутат Илья Свиридов. Кроме того, в числе претендентов на пост мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Гражданской инициативой", а также самовыдвиженцы - глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов, общественный деятель и журналист Антон Красовский.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборов обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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