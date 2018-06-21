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Депутат Дегтярев подал документы в избирком о выдвижении на пост мэра Москвы от ЛДПР

Политика
21 июня, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее 19 кандидатов подали документы на выдвижение

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

© Марат Абулхатин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы от политической партии ЛДПР. Об этом сообщил в четверг ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Дегтярев Михаил Владимирович, 1981 г. р., председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, выдвинут московским отделением ЛДПР", - сказал Реут.

Как сообщал ранее ТАСС, московское городское отделение ЛДПР 20 июня на конференции выдвинуло кандидатом на выборах столичного мэра депутата Госдумы Дегтярева.

Он ранее уже баллотировался на пост столичного градоначальника на прошлых выборах в 2013 году. Дегтярев набрал 2,86% голосов и занял пятое место из шести.

К настоящему моменту 19 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 

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